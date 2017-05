Koszykarki Basket GO w półfinale Mistrzostw Polski U-14

Młodziutkie koszykarki Basket GO Przemyśl wywalczyły awans do grona szesnastu najlepszych drużyn w Polsce w kategorii do lat 14. Ćwierćfinałowy turniej, rozegrany od 5 do 7 maja br. w hali I Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu zakończyły na 2. miejscu. Poza zasięgiem był zespół MUKS Poznań.

fot. Kamil Krukiewicz

W akcji koszykarka Basket GO Przemyśl Katarzyna Józwik (z piłką).