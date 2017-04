Koszykarze Hensfortu trochę namieszali w Olsztynie

Przez trzy dni, od 21 do 23 kwietnia br., w Olsztynie rozgrywany był jeden z sześciu barażowych turniejów półfinałowych o wejście do seniorskiej II ligi. Wśród czterech ekip znaleźli się młodzieńcy z Przemyśla, ekipa Hensfortu prowadzona przez Daniela Puchalskiego. Nie udało się im awansować do finału, ale swojej postawy nie mogą się wstydzić. Co najważniejsze: zebrali kolejne jakże potrzebne doświadczenia.

fot. www.facebook.com/Niedźwiadki-Hensfort Przemyśl

Szymon Janczak (z prawej) był jednym z najlepszych zawodników turnieju w Olsztynie. Obok szef firmy Hensfort Andrzej Pichur.