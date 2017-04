Pewny awans koszykarzy Hensfortu do półfinału MP U-18

Przez trzy dni, od 7 do 9 kwietnia br. w hali Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozgrywany był ćwierćfinałowy turniej Mistrzostw Polski U-18. Znakomicie poradzili sobie w nim podopieczni Daniela Puchalskiego, którzy odnieśli komplet zwycięstw i bardzo pewnie awansowali do najlepszej „dwunastki” drużyn w Polsce w tej kategorii wiekowej.

Rywalami przemyślan były zespoły: Cracovii Szkoła Gortata Kraków, UKS GIM 92 Ursynów Warszawa i SKS Kasprowicz Nowa Era Inowrocław. Trudno było cokolwiek prorokować, bo zespół Hensfortu, mimo sporego już doświadczenia przede wszystkim na arenie międzynarodowej, nie miał sposobności, aby mierzyć swe siły z tymi ekipami. Ale poradzili sobie wybornie!Jak było do przewidzenia najtrudniej gospodarzom grało się z krakowianami. W pierwszym, otwierającym turniej spotkaniu z SKS Kasprowicz żadnych wątpliwości nie było. Młode Niedźwiadki rozgromiły przeciwnika i wskazały, że drużyna z Kujaw będzie prawdopodobnie najsłabszą ekipą turnieju. Mecz z krakowianami był bardzo emocjonujący. W I połowie było bardzo równo. O wszystkim zdecydował początek III ćwiartki. Co prawda jako pierwsi punkt zdobyli krakowianie, ale późniejszy run przemyślan 12:0 odcisnął ogromne piętno na zespole, któremu patronuje „Polish Hammer”, czyli Marcin Gortat. Po 30 minutach gospodarze przeważali 56:42 i w ostatniej kwarcie w pełni kontrolowali przebieg wydarzeń. Przed ostatnim meczem istniało co prawda prawdopodobieństwo, że przemyślanie… nie awansują do półfinału, ale rozważania te należało traktować jak fantasmagorie. Mogli pozwolić sobie nawet na porażkę z koszykarzami z Ursynowa. Aby zająć 1. miejsce w turnieju, nie mogli jednak przegrać wyżej niż 5 punktami, aby znaleźć się za burtą mistrzostw, musieliby ulec warszawianom różnicą 19 punktów.

Po pierwszych ośmiu minutach spotkania wygrywali 23:0 (!) i… stanęli. Trzeba już ich oceniać podług tego, co prezentują na parkiecie, jak podchodzą do swoich obowiązków, bo okres ochronny się skończył. Więc powiedzmy wprost: to, co stało się w drugich 10 minutach, nie ma prawa się przydarzyć! Totalny brak koncentracji i precyzji, nieszanowanie kolejnych akcji, bałagan w ataku, sprawiły, że w 18. min ambitni warszawianie doprowadzili do remisu 30:30. W szatni w przerwie musiało być gorąco, bo od początku III ćwiartki wróciła przede wszystkim solidność i poszanowanie dla przeciwnika. A kiedy to zaczęło funkcjonować, obraz gry wrócił do początków spotkania. W 29. min wynik brzmiał 59:41 i stało się jasne, że ekipa Hensfortu wygra turniej i z uprzywilejowanej pozycji wystartuje w turnieju półfinałowym.

Wyniki:

Hensfort – SKS Kasprowicz Nowa Era Inowrocław 99:52 (28:18, 22:15, 22:8, 27:11), punkty: Sz. Janczak 21 (3x3), P. Strzępek 15 (1x3), K. Walciszewski 14, K. Radoń 12, J. Kucharski 9 (1x3), M. Kleszcz 8, Sz. Prusak 7, W. Słaby 6, B. Kosior 4, R. Serwański 3 (1x3).

Hensfort – Cracovia Szkoła Gortata Kraków 79:65 (22:19, 19:18, 15:5, 23:23), punkty: K. Walciszewski 27 (1x3), Sz. Janczak 15 (2x3), B. Kosior 10, P. Strzępek 10, M. Kleszcz 6, J. Kucharski 5 (1x3), R. Serwański 3 (1x3), Sz. Prusak 0, W. Słaby 0.

Hensfort – UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 74:53 (24:5, 12:28, 25:11, 13:9), punkty: Sz. Janczak 19, K. Walciszewski 17 (1x3), P. Strzępek 11 (1x3), M. Kleszcz 9, K. Radoń 6, W. Słaby 6, B. Kosior 2, Sz. Prusak 2, R. Serwański 2, J. Kucharski 0.