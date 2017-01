Dobry turniej w Kownie. WciÄ…Å¼ sÄ… szanse na SuperfinaÅ‚ EYBL!

Dobry turniej w Kownie. Wciąż są szanse na Superfinał EYBL!

Przez trzy dni, od 27 do 29 stycznia br. w stolicy Litwy Kownie rozegrana została II runda zmagań w 1. Dywizji Europejskiej Młodzieżowej Ligi Basketu, w której występuje zespół Hensfortu Przemyśl. Młode Niedźwiadki Daniel Puchalskiego spisują się wybornie i wciąż mają spore szans na awans do Superfinału EYBL. To byłby sukces bez precedensu w historii młodzieżowej koszykówki w nadsańskim mieście.

fot. www.facebook.com/niedzwiadki-hensfort-przemysl

Przemyska ekipa podczas turnieju w Kownie prowadzona była przez trenera Mariusza Zamirskiego.