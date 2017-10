Electro-pop Natalii Kukulskiej na scenie CK. Rozdajemy bilety!

Przemyśl będzie jednym z przystanków na trasie koncertowej Natalii Kukulskiej. Artystka promować będzie w naszym mieście płytę Halo tu Ziemia – 9 studyjny album, którego premiera odbyła się 29 września br. Bilety już w sprzedaży! Dla naszych czytelników mamy dwie podwójne wejściówki na koncert!

Nowoczesne, odważne w brzmieniach kompozycje stworzone zostały przez piosenkarkę we współpracy z Michałem Dąbrówką, ArchieShevsky’m i Marcinem Górnym. Halo tu Ziemia to zbiór nieszablonowych utworów, w których czuć dojrzałą kreację i zabawę dźwiękiem. Równie oryginalne teksty poszczególnych utworów nie pozwalają słuchaczowi przejść obojętnie. Krytycy muzyczni podkreślają, że na płycie usłyszymy zupełnie nową Natalię, która od scenicznego, „dorosłego” debiutu i płyty Światło przeszła długą muzyczną drogę, rozwijając się jako wokalistka i autorka tekstów, która odważnie eksperymentuje z możliwościami swojego głosu. Dziś Kukulska to także współkompozytorka i współproducentka swoich płyt. Efekt jej ostatnich działań muzycznych, będących połączeniem melodyjności popu z chropowatością i ostrą rytmiką elektroniki, usłyszymy w CK w Przemyślu już 21 października (sobota) o g. 19.00 (wejście 18.30).

Wygraj bilet!

Na naszych czytelników czekają dwie podwójne wejściówki na przemyski koncert piosenkarki. By je zdobyć, wystarczy zadzwonić do redakcji (tel. 16 6702200) w piątek, 6 października, o g. 12.