Parafia św. Stanisława Biskupa w Przemyślu-Lipowicy, gdzie swoją posługę pełnią salezjanie, organizuje III edycję Konkursu kolęd i pastorałek „Bosko kolędować Jezusowi”.

Odbędzie się on 14 i 15 stycznia 2017 roku. W ubiegłej edycji wzięło udział 231 uczestników. Do prezentacji swoich talentów muzycznych zaproszone są dzieci i młodzież, a także osoby duchowne: księża, klerycy i siostry zakonne.



– Zachęcam wszystkich do zapoznania się z regulaminem konkursu na naszej stronie internetowej www.lipowica-przemysl.pl i przystąpienia z odwagą do prezentacji swoich talentów muzycznych. Nagrody czekają – zaprasza proboszcz ks. Marek Ledwożyw.