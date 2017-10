Okiem mamy Majówki: Pierwsze domowe obiadki

W poprzednim numerze poruszyliśmy temat rozszerzania diety. Dziś zajmiemy się menu młodego smakosza. Jakie są ulubione dania Waszych pociech?

Kiedy minie już etap karmienia wyłącznie mlekiem, a dziecko daje sygnały, że chciałoby spróbować czegoś nowego, rodziców czeka zadanie specjalne. Co podać, aby brzuszek dziecka był zadowolony? Proponuję w początkowej fazie zakupić blender i podawać dziecku zmiksowane dania. Maluch, jedząc nowe potrawy, uczy się smaków, konsystencji, zapachów. Początkowy dobry kontakt z jedzeniem przekłada się na późniejsze dobre nawyki żywieniowe. W wielu poradnikach można znaleźć zasadę rozszerzania diety, mówiącą o tym, by najpierw podać dziecku warzywa. Malec nie zna jeszcze smaku słodkich owoców, więc łatwiej je zaakceptuje. Smak dziecka dopiero się kształtuje, więc wszystkie potrawy, które przygotowujesz, powinny być naturalne, nieprzyprawione. Na pierwszy ogień niech idą warzywa, tj. marchewka, ziemniak, starte na papkę. Będziesz oceniać, jak je przyswaja Twoja pociecha. W kolejnych dniach możesz podać coś słodszego. Pierwszym owocem podanym mojemu synkowi było jabłko. Mina, jaką zrobił, poznając nowy smak, zapadła w pamięci na zawsze. Bardzo wartościowe w kolejnym etapie żywienia są zupki przecierane. Wiele przepisów ułożonych przez wyspecjalizowanych dietetyków można znaleźć na stronach internetowych zajmujących się tematyką żywienia. Polecam, warto skorzystać i poznać nowe receptury na ciekawe i różnorodne dania dla swojej pociechy. Ulubiona zupka mojego syna to krupnik oraz jarzynowa. Dwie zupy, którymi zajada się ze smakiem. Rosół również do takich należy. Kolejne potrawy to ziemniaczki z mięskiem. Kurczak, królik, indyk – sprawdź, który smak polubi Twój maluch. Jakie potrawy lubią wasze pociechy? Co najczęściej im gotujecie?





Jeżeli chciałybyście bądź chcielibyście, tatusiowie, poruszyć kwestie, które Was nurtują, zapraszam do nadsyłania pytań, opinii na adres e-mailowy: monika.x.maj@gmail.com.