Przepis na udanego sylwestra [ZDJĘCIA]

Potrawy, które zagoszczą na stole podczas sylwestrowego szaleństwa powinny być lekkostrawne, ale też dodające energii do tańca i całonocnej zabawy. Najchętniej sięgamy po efektowne przekąski, cieszące oko kształtem, smakiem i różnorodności, oraz sałatki, ale warto pamiętać, aby gości uraczyć również przynajmniej jednym daniem rozgrzewającym. Skompletować noworoczne menu pomógł nam Bartłomiej Fuksa, szef kuchni restauracji Murowanka.

ROLADA WIEPRZOWA W CIEŚCIE FRANCUSKIM

Przygotowanie:

Liście kapusty należy sparzyć w osolonym wrzątku przez około 3 minuty. Następnie przełożyć je do miski z zimną wodą. Gdy ostygną, osuszamy je ręcznikiem papierowym. Odcinamy z liści odstającą, zgrubiałą część nerwu. Tak przygotowane liście zwijamy i kroimy w paseczki. Cebulę i białą część pora kroimy w kosteczkę. Na patelni rozgrzewamy oliwę, wsypujemy cebulę i pora, szklimy. Mięso przekładamy do miski, dodajemy jajko, pora z cebulą, sól i pieprz. Całość wyrabiamy. Ciasto francuskie rozwijamy, nakładamy farsz mięsny. Rozsmarowujemy, zostawiając jednak 3 brzegi bez nadzienia (dwa krótsze, jeden dłuższy). Na farszu układamy pokrojoną kapustę. Brzegi smarujemy roztrzepanym jajkiem. Zwijamy roladę, końce sklejamy. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Smarujemy roztrzepanym jajkiem, posypujemy sezamem. Pieczemy przez ok. 40 minut w temperaturze 200 stopni.