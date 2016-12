Kuchnia staropolska z nutką nowoczesności [PRZEPISY]

Szefowe kuchni restauracji Dominikańskiej Katarzyna Węgrzyn i Wioletta Swawola przygotowały dla poszukujących inspiracji receptury na świąteczne rarytasy. Proponowane potrawy każdy z czytelników może łatwo wykonać w domowym zaciszu, ponieważ nie opierają się na skomplikowanych przepisach. Nie bójmy się eksperymentować w kuchni, aby wigilijna kolacja, mimo wykorzystania tradycyjnych produktów, zaskoczyła najbliższych świeżością połączeń smaków.

SANDACZ WIGILIJNY Z ORZECHAMI I BIAŁYM WINEM

Przygotowanie:

Fileta z sandacza należy dokładnie natrzeć sokiem z cytryny i pozostawić na godzinę w lodówce. Tak schłodzoną rybę trzeba posolić i popieprzyć, a następnie obtoczyć w mące. Podsmażyć delikatnie na złoty kolor z obu stron. Wkładamy ją w żaroodpornym naczyniu do piekarnika rozgrzanego do 180oC na około 20 minut. W tym czasie na patelni prażymy orzechy i migdały. Gdy będą rumiane, dolewamy do nich 3/4 szklanki wina i 2 łyżki miodu, a całość mieszamy. Upieczonego sandacza równomiernie polewamy sosem.





PIEROŻKI Z MAKIEM I ŚLIWKĄ KALIFORNIJSKĄ