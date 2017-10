Sos pomidorowo-paprykowy do wekowania

Przygotowanie

Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, pokroić w kostkę i wrzucić do garnka. Zagotować i odstawić z ognia. Paprykę, cebulę i czosnek posiekać. Cebulę z czosnkiem podsmażyć na odrobinie oleju, po chwili dodać paprykę. Smażyć ok. 5 minut, mieszając. Przełożyć do garnka z pomidorami, dokładnie wymieszać i gotować razem stopniowo dodając: odrobinę chili, nać pietruszki, bazylię. Doprawić solą, pieprzem i cukrem (w zależności od smaku pomidorów). Gotować jeszcze ok. 10 – 15 minut. Gorący sos wkładać do wyparzonych słoików. Nie wymaga pasteryzacji.