Młoda kapusta zasmażana z boczkiem

Przygotowanie

Kapustę oraz zieleninę opłukać pod bieżącą wodą i drobno poszatkować.

Cebulę obrać i pokroić w kosteczkę. Wrzucić na rozgrzany olej, po chwili dodać pokrojony boczek. Podsmażać do zrumienienia. Dodać kapustę i obficie podlać wodą (ok. 2 szklanki). Posolić, zmniejszyć ogień i dusić pod przykryciem, aż kapusta zmięknie. Nadmiar wody odlać do osobnego naczynia.

Przygotować zasmażkę. Roztopić masło, dodać mąkę i ciągle mieszając podsmażać, tak aby mąka nie ściemniała. Dodać wodę z kapusty i szybko mieszając dokładnie połączyć z zasmażką. Sos wlać do kapusty. Dokładnie wymieszać, dodać zieleninę i ponownie połączyć składniki. Doprawić solą i pieprzem do smaku. Podawać na ciepło.