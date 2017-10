Przemyskie muzeum poszukuje pamiątek szkolnych

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej przygotowuje wystawę o tematyce szkolnej i zwraca się z apelem do mieszkańców naszego regionu o pomoc w zachowaniu pamięci o dawnej szkole.

Każdy z nas chodził kiedyś do szkoły i być może gdzieś w domowych zakamarkach ma jeszcze szkolne pamiątki, jeżeli nie swoje, to rodziców albo dziadków.



Stary tornister, przybory uczniowskie, kałamarz, zeszyty, podręczniki, nawet uczniowskie tarcze, czapki lub fartuszki, a także szkolne fotografie – każdy z tych przedmiotów może być cenną pamiątką. Ponad sto lat temu przemyskie muzeum powstało między innymi dzięki darom przekazanym przez mieszkańców. Stąd też apel o udostępnienie placówce szkolnych pamiątek.



Darczyńcy wpiszą się w historię, a pamiątki, fachowo zabezpieczone i pieczołowicie przechowywane, będą mogły służyć nie tylko do ekspozycji, lecz i do opracowań naukowych, które pomogą wyobrazić sobie, jak w dawnych czasach, pięćdziesiąt, sto czy więcej lat temu, wyglądała szkoła. Tych, którzy mają takie pamiątki i chcą je przekazać, prosimy o kontakt – tel. 16 679 30 42, e-mail: e.koniewicka@mnzp.pl oraz 16 679 30 05, e-mail: szwicb@mnzp.pl .