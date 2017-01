Wyjątkowi artyści przyjadą do Narola

Centrum Koncertowo-Wystawiennicze w Narolu będzie gospodarzem Narolskich Spotkań. W sobotę, 28 stycznia, o g. 18 odbędzie się wernisaż wystawy Stanisława Kmiecika, a następnego dnia – koncert Marcina Wyrostka.

Stanisław Kmiecik to wyjątkowy artysta, który urodził się bez rąk i już jako 5-letni chłopiec zaczął malować ustami i nogami. Jest samoukiem. Artysta znany ze swoich spokojnych i bardzo dokładnych studiów budynków. Ulubione tematy malarskie to: krajobraz rodzinnych okolic, martwa natura, akt, a także obrazy surrealistyczne pełne bardzo osobistych metafizycznych nastrojów. Wystawa będzie dostępna do 2 maja. Następnego dnia, również o godz. 18.00, z koncertem wystąpi akordeonista Marcin Wyrostek – zwycięzca drugiej edycji programu „Mam Talent”. Wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów. Akordeon trafił do jego domu, gdy dziadek zamienił jedną ze swoich krów na instrument. Od tego czasu brzmienie akordeonu zawsze towarzyszyło rodzinnym spotkaniom.