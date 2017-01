Kabaret Trzecia Strona Medalu w Przemyślu!

Dwa występy, dwa różne programy! Sobota, 21 stycznia – 17.00 oraz godz. 19.30.

"Uczestnicy ponad 50 Festiwali Kabaretowych, laureaci 46 nagród i wyróżnień. Mieszkańcy głębokiego Podkarpacia, ludzie Dalekiego Wschodu. Inteligentni, przystojni, zabawni - tylko tego im brakuje. Ostatni kabaret rodem z Przemyśla tworzył około 100 lat temu. Czterech mężczyzn i jedna gitara. Bawią, uczą a gitarzysta dobrze śpiewa." Kabaret Trzecia Strona Medalu powstał w 2011 roku na uczelni PWSW w Przemyślu, a od 2013 roku związany z krakowską sceną kabaretową. Ich program to połączenie pomieszania z poplątaniem przy akompaniamencie gitary elektrycznej. Ukazuje trzecią stronę medalu w pozornie zwykłych sytuacjach, z którymi widz szybko się utożsamia. Humor nie do opisania a do doświadczenia na własnej skórze.

Kabaret powraca na rodzime tereny i naa dobry początek nowego roku zaprasza Was na dwa spotkania! W sobotę 21 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu.

Godz. 17.00! Nagranie przez TV Podkarpacką programu pt. „Na głupotę nie ma mądrego”.

W programie repertuar obśmiany i oklaskiwany w wielu miejscach w kraju. Nagradzany wieloma nagrodami podczas przeglądów i festiwali! Aktualnie czkający na Ciebie na ZAMKU w Przemyślu.

Godz. 19:30!

Premiera programu pt. „Face to fejs”. Przemyska premiera, powstałej jesienią, najświeższej produkcji Kabaretu Trzecia Strona Medalu. Program, który na chwilę oderwie cię od cyberprzestrzeni, rozbawi, zaskoczy a nawet skłoni do refleksji. Z naciskiem na rozbawi/ I zaskoczy…