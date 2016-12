Dynów sieje etno-ferment!

Ekipa Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie wróciła już z tegorocznej Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w Lublinie. Etnoperformance „Pogórzańskie wesele” znalazł się na pierwszej pozycji listy zwycięskich projektów z całej Polski. – Byliśmy jedynymi reprezentantami Podkarpacia i w dodatku nasz projekt był jedynym, który dotyczył kultury ludowej –podsumowuje dyrektor placówki Aneta Pepaś-Skowron.

fot. Kamil Jacek Zarański

Poprzez odgrywanie danej sceny uczestnicy zmieniają swoje postrzeganie tradycji, to już nie nudne regułki i przydługie opowiadania, lecz żywe, prawdziwe emocje i doświadczenia, skłaniające do pytań o tożsamość i faktyczny stosunek do tradycji.