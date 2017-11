Na ulicach Przemyśla podpalono dziś w nocy 4 samochody [ ZDJĘCIA]

W mieście grasuje podpalacz? Podpalacze?

fot. Aleksandra Nowotyńska



Dzisiaj w nocy, z 5 na 6 listopada, w Przemyślu doszło do 4 pożarów aut.



Około godziny 3 w nocy 2 samochody, honda i chrysler, spłonęły na ulicy Grunwaldzkiej.



Co najmniej godzinę później na ulicy Smolki podpalono citroena i mercedesa.



Wszystko wskazuje na to, że były to celowe podpalenia, ale dopiero wyniki pracy policjantów i biegłych wyjaśnią okoliczności tajemniczych pożarów.