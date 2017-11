Śmierć w płomieniach. Zginął 66-letni mężczyzna

Najprawdopodobniej zaprószenie ognia było przyczyną tragicznego w skutkach pożaru, do którego doszło w Ostrowie, w gminie Gać. Śmierć w płomieniach poniósł samotny, 66-letni mężczyzna, którego zwęglone szczątki wynieśli z budynku strażacy ratownicy.

Do pożaru doszło pod koniec października br. Była niemal północ, kiedy dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odebrał telefon od jednej z mieszkanek Ostrowa, która zauważyła ogień i potężne kłęby dymu, wydobywające się z jednego z sąsiednich budynków. Pierwsza jednostka strażacka z OSP w Gaci na miejsce zdarzenia przybyła po 12 minutach. Strażacy z Przeworska po 14 minutach (odległość dzieląca Przeworsk od Ostrowa w gminie Gać to ok. 10 km). Potem, w odstępie kilu minut, do akcji ratowniczo-gaśniczej dołączały kolejne jednostki OSP z: Kańczugi, Mikulic i Ostrowa. Łącznie ok. 30 osób (...)