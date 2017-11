Ugodził nożem swojego syna. Był pijany

46-letni mężczyzna, który podczas awantury zranił swojego 20-letniego syna, został objęty policyjnym dozorem.

Policjanci z Niska dostali zgłoszenie o awanturze domowej. Między ojcem a synem doszło do kłótni. 20-latek trzymał w rękach rurę od odkurzacza, a 46-latek nóż. W pewnym momencie ojciec ugodził syna w przedramię.



Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze, sprawca leżał na łóżku i oglądał telewizję. Był pijany, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Trafił do aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór



Ugodzony nożem chłopak trafił do szpitala.