10 nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej [ZDJĘCIA]

Dzisiaj, 3 listopada, płk SG Adam Pacuk, zastępca komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, odebrał ślubowanie 10 nowych funkcjonariuszy.

– To ważny dzień, który rozpoczyna ciekawą, zaszczytną i odpowiedzialną służbę w formacji. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG chronią także granic innych państw europejskich – zaznaczył pułkownik Adam Pacuk, gratulując nowym funkcjonariuszom przyjęcia w szeregi pograniczników.

fot. serwis BiOSG



To już 3 w tym roku grupa przyjęta na służbę do BiOSG.

Teraz czeka ich kilkumiesięczne szkolenie i ruszą do służby na granicy polsko-ukraińskiej granicy.



W tym roku oddział zasiliło już 40 osób, a kolejnych 15 złoży ślubowanie w grudniu br.