Młoda przemyślanka w Radzie Dzieci i Młodzieży RP

Uczennica klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu Zuzanna Szott jest jedną z dwóch osób z Podkarpacia, która jest członkinią Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Oczywiście z osiągnięcia Zuzanny dumni są wszyscy w popularnym „Słowaku”, ale wyjątkowy powód ma nauczycielka matematyki Anna Golatowska, bo jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego w I LO, a w którym Z. Szott gra pierwsze skrzypce. – Mam ich na oku – śmieje się A. Golatowska. – Interesuję się wszystkimi ich działaniami, które podejmują, także poza szkołą. W zeszłym roku Zuza starała się dostać do Sejmu Dzieci i Młodzieży i to się jej udało. Wszystko omawiałyśmy wspólnie. Następnym jej pomysłem, któremu bardzo kibicowałam, była próba dostania się do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Także skutecznie. Zuza wiele rzeczy robi na zasadzie wolontariatu, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści, a stara się pomagać jak najszerszemu gronu osób – chwali ją A. Golatowska (...)