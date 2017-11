Podołali największemu wyzwaniu. Wieża ciśnień już stoi

Biskup Jan Ozga poświęcił w około 18-tysięcznym Abong-Mbang w Kamerunie wieżę ciśnień, ufundowaną przez mieszkańców Przeworska i innych miejscowości na Podkarpaciu. Koordynatorem kolejnej akcji na rzecz mieszkańców jednego z afrykańskich krajów był niezastąpiony Ryszard Łuczyk z Grupy Charytatywnej przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, radny miejski.

fot. ze zbiorów Ryszarda Łuczyka

Poświęcenie wieży ciśnień to wielka uroczystość dla społeczności Abong-Mbangu w Kamerunie.

Dzięki rozpoczętej ponad 5 lat temu akcji „Studnia za makulaturę” w kilku afrykańskich krajach wybudowanych zostało już 14 studni. Ostatnia powstała w miejscowości Guinera w Czadzie. O niemal każdej otwartej informowaliśmy na naszych łamach. Jednak kolejna inicjatywa była – i to zarówno zdaniem zbierających, jak i adresatów zbiórki – największym wyzwaniem. Wieża ciśnień to wielometrowy budynek, na którego szczycie znajduje się zbiornik na wodę, służący do zapewnienia stabilnego ciśnienia w wodociągu. Czasami także pokrywa chwilowy wzrost zapotrzebowania na wodę. Zbiornik musi być umieszczony powyżej odbiorców, ponieważ działa na zasadzie naczyń połączonych. W Polsce wieże ciśnień swego czasu zostały całkowicie wyparte przez hydrofory (a później przez pompy wodne). Niektóre opuszczone obiekty tego typu zostały zburzone, niektóre zaadaptowane na kawiarnie, restauracje czy wieże widokowe. Niestety, w biednych i pozbawionych dostępu do wody pitnej regionach Afryki to wciąż rarytas (...)