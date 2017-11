Cerkiew w Piątkowej pięknieje w oczach

Zabytkowa cerkiew pw. św. Dymitra w Piątkowej (gmina Dubiecko) powoli, ale sukcesywnie odzyskuje swoją świetność. To szansa na to, że dziś nieużytkowana świątynia nie popadnie w ruinę i zapomnienie.

Pierwsze wzmianki kronikarzy o Piątkowej pochodzą z 1458 r. Zaś z 1552 r. pochodzi informacja, że wieś liczy 43 gospodarstwa, a także dwie karczmy, młyn oraz popa i sołtysa, od których to dóbr i urzędów mieszkańcy płacili podatek. – To oznacza, że we wsi musiała istnieć cerkiew, na ówczesne czasy prawosławna Patriarchatu Konstantynopolskiego – wyjaśnia Ewa Bryła ze Stowarzyszenia „Dziedzictwo Mniejszości Karpackich” w Zagórzu, które opiekuje się cerkwią.

Nieliczne krzyże

W XVIII wieku Piątkowa liczyła ponad 1000 mieszkańców – w tym 830 wyznania greckokatolickiego. Przed wysiedleniem w 1947 r. we wsi mieszkało 2430 wiernych greckokatolickich, 210 łacińskich oraz 142 mojżeszowych. Drewniana cerkiew (...)