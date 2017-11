Bocian zadomowił się na cmentarzu w Młodowicach

Mimo że czas odlotu bocianów już dawno za nami, nie wszystkie opuściły nasz kraj. W Młodowicach można spotkać boćka w okolicach cmentarza. – Ludzie starają się go dokarmiać, ale to nie wystarczy, by przetrwał zimę – mówią zaniepokojeni mieszkańcy.

fot. wysłane przez Czytelniczkę