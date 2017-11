Mieszkańcy interweniowali na sesji

– Zwykłego człowieka spycha się na margines – stwierdził Jan Lasota, sołtys Lipia w gminie Narol, podczas obrad sesji rady powiatu lubaczowskiego. Wraz z grupą mieszkańców przyjechał, aby interweniować w sprawie koniecznej przebudowy drogi w swojej miejscowości. Bez tego spływająca z góry woda wdziera się na prywatne posesje.

O sprawie pisaliśmy w Życiu Podkarpackim 25 października. Po tym, jak jeden z rolników zasypał rów, woda z drogi spływa wprost na posesje mieszkańców. Problem trwa już 4 lata i do tej pory nie udało się go rozwiązać. Niedawno Powiatowy Zarząd Dróg, aby nieco poprawić sytuację, na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej wysypał frezowany asfalt, formując niewielki garb. Ma on tamować wodę, żeby nie przepływała przez skrzyżowanie, ale rozlewała się do rowów, które są w obrębie rozdroża. To jednak nie satysfakcjonuje mieszkańców.

W pismach do starosty sołtys podkreślał, że woda zalewa nieruchomości okolicznych mieszkańców oraz zamula drogę, powodując niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. – Zwykłego człowieka spycha się na margines. Gdzie się udawałem, to się mówi, że to (...)