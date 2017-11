Uczniowie częściej wybierają technika niż licea

Młodzi ludzie chcą szybciej zdobyć zawód. W powiecie jarosławskim po raz pierwszy od wielu lat więcej uczniów wybrało technika niż licea ogólnokształcące. Sporo kończących gimnazjum szuka szkoły przygotowującej do znalezieniu się na rynku pracy. Potrafią wyjechać do innego miasta. Do jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza 300 pierwszoklasistów spoza powiatu. Duża grupa wyjechała również z powiatu do szkół w większych aglomeracjach.

fot. Roman Kijanka

Lucyna Paulo, naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych w jarosławskim starostwie wyjaśniała, że zmiany w szkołach zawodowych, technikach i liceach mają sprostać wymaganiom rynku pracy oraz utrzymać szkolnictwo na odpowiednim poziomie mimo nie rozpieszczającej subwencji i malejącej liczby uczniów.

O zmianach w szkołach zawodowych i liceach mówi się mniej niż o edukacji na poziomie podstawowym, ale tam też trwa reforma. Muszą też poradzić sobie ze spadająca liczbą uczniów. To wiąże się ze zwolnieniami nauczycieli. W tym roku w jarosławskich placówkach jest o 35 etatów mniej. Nie znaczy to, że tyle osób dostało wypowiedzenie. Z podsumowania przedstawionego przez Lucynę Paulo, naczelnika wydziału edukacji i spraw społecznych w jarosławskim starostwie wynika, że na emeryturę przeszło 8 pedagogów. Część uczących miało etaty w gimnazjach, więc nie zostali bez pracy. Dziewiętnastu zatrudnionym na czas określony nie przedłużono umów. W tym 11 przypadków dotyczyło księży. Na ich miejsce zostali wyznaczeni inni katecheci. – W obecnej sytuacji zatrudnienie nauczyciela na czas nieokreślony jest ryzykowne dla dyrektora szkoły – ocenia szefowa powiatowej edukacji (...)