Niepełnosprawne przedszkolaki mają nowy sprzęt do rehabilitacji

Dzieci z ośrodka skorzystały z wojewódzkiego programu „Przedszkolaki na start”. Dzięki uzyskanym pieniądzom przygotowano dla nich gabinet rehabilitacji ruchowej ze specjalistycznym sprzętem fizjoterapeutycznym, ze stołami do masażu, urządzeniami do elektroterapii i kabiną ćwiczeń. Doposażono oraz zmodernizowano salę do gimnastyki korekcyjnej (...)