Ciężarówka zahacza o Most Kolejowy w Przemyślu [WIDEOREJESTRATOR]

Chwila nieuwagi kierującego? Przeoczenie znaku przez kiepską pogodę? Do zdarzenia doszło 28 października br. Niski przejazdu pod mostem dla niektórych kierowców dużych pojazdów stanowi problem. Niedawno utkwiła pod nim nawet straż pożarna. – Tę sprawę można rozwiązać w stosunkowo tani i łatwy sposób, na przykład przez zamontowanie kilka metrów przed mostem ograniczników wysokości. To specjalne barierki na łańcuchach, kierujący zbyt wysokim pojazdem podczas przejeżdżania uderzy w nie, co da mu sygnał, że pod mostem na pewno się nie zmieści. Obejdzie się wtedy bez poważnych uszkodzeń pojazdu i mostu – mówi przemyślanin Michał Nowotyński, twórca portalu Polskie Drogi.