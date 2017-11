Walczą o wzorową łazienkę. Możesz im pomóc

Szkoła Podstawowa im. Stefanii Lanoszanki w Zamiechowie bierze udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez markę Domestos. Nagrodą dla zwycięzcy rywalizacji jest generalny remont łazienki za kwotę 30 tys. zł, a 100 wyróżnionym szkołom organizator przyzna roczny zapas środków czystości.

Uczniowie zaangażowali się w codzienne głosowanie, aby znaleźć się na podium.

Do tej pory udział w konkursie wzięło 713 szkół. Uczniowie z Zamiechowa zajmują 14. pozycję w ogólnym rankingu. Zdobyli już 1268 głosów. Mają więc sporą szansę na wygraną! Wystarczy pomóc im w głosowaniu. – To bardzo dużo dla nas znaczy. Jesteśmy małą szkołą, marzy nam się nowa łazienka. Zachęcamy wszystkich do głosowania. Włączyły się w nie już dzieci z rodzicami i cała gminna społeczność , jednak głosów potrzebujemy znacznie więcej. Dziękuję za każdy oddany do tej pory– mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamiechowie Maria Wołoszyn. Każdy, kto chciałby oddać ważny głos, powinien odwiedzić stronę www.wzorowalazienka.pl i w zakładce „głosuj” wskazać szkołę w Zamiechowie. Głos można oddać również za pomocą adresu e-mailowego lub przy użyciu paragonu, na którym jest produkt marki Domestos. – Zachęcamy do zbierania paragonów, które można dostarczyć do szkoły lub Urzędu Gminy w Chłopicach. Każdy daje nam dodatkowe 20 głosów – mówi Maria Wołoszyn. Razem możemy spełnić dziecięce marzenia.