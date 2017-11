Kolizja subaru z mercedesem w Wapowcach

24-letni kierowca subaru forester zajechał drogę kierującemu osobowym mercedesem.

– Policjanci ustalili, że kierujący samochodem marki subaru forester, 24-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, jadąc w kierunku Przemyśla wykonał manewr zawracania bez jego sygnalizowania, zajechał drogę kierującemu mercedesem, w wyniku czego doszło do zderzenia – informuje KMP Przemyśl. – Mercedesem kierował 61-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, który podróżował z pasażerką. Kobieta trafiła do szpitala. Obrażenia poszkodowanej nie zagrażają jej życiu.



Do zdarzenia doszło we wtorek, 31 października br. Obydwaj kierujący byli trzeźwi.