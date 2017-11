Dentystyczno-optyczny przemyt

Przemyt 3 tysięcy soczewek kontaktowych i 1,2 tys. udrażniaczy dentystycznych udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

Zatrzymanie 3 tysięcy soczewek kontaktowych korekcyjnych to efekt kontroli 2 samochodów osobowych. 1800 sztuk szkieł kontaktowych przewoził w swych bagażach 37-letni obywatel Ukrainy, a 1200 sztuk szkieł wiozła 48-letnia kobieta. Obydwoje podróżni nie zgłosili towaru do kontroli celnej. Kobieta tłumaczyła, że wiozła soczewki dla znajomej osoby prowadzącej zakład optyczny, natomiast mężczyzna zeznał, że towar początkowo miał trafić do Polski, zaś następnie na Łotwę. Kontrolując pojazdy wjeżdżające z Ukrainy do Polski przez przejście graniczne w Medyce, funkcjonariusze Oddziału Celnego w Medyce udaremnili także przemyt 1200 sztuk pilników – udrażniaczy dentystycznych, które próbował przemycić Ukrainiec. Przeciwko mężczyźnie wszczęte postało postępowanie karne skarbowe.

– Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wprowadzane do legalnego obrotu wyroby muszą być oznaczone znakiem CE, posiadać deklarację zgodności oraz być wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim – mówi Edyta Chabowska z Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie. – Produkty znajdujące się na rynku Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania określone w przepisach prawa, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów – dodaje.