200 litrów niewiadomego pochodzenia środków ochrony roślin zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Korczowej.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celnego w Korczowej skierowali do rewizji wjeżdżający do Polski samochód ciężarowy. Za kierownicą pojazdu na polskich numerach rejestracyjnych zasiadał 29-letni obywatel Ukrainy. Zgodnie z dokumentami okazanymi do (...)