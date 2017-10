Kierowcy! Polecenie policjanta ważniejsze niż światła

Do 2 listopada br. na drogach w całej Polsce potrwa policyjna akcja „Znicz 2017”. Podczas działań funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów i prędkość z jaką poruszają się po drogach.

Jak co roku głównym zadaniem policjantów będzie przede wszystkim dbałość o płynność i porządek ruchu. Funkcjonariuszy spotkamy zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych, jak też na lokalnych odcinkach dróg, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy.



Jeśli będzie taka potrzeba, w miejscach wzmożonego ruchu lub tam, gdzie będą się tworzyć zatory, mundurowi zamierzają ręcznie kierować ruchem. Pamiętajmy, że gesty i polecenia podawane przez policjanta mają absolutny priorytet.



Jeśli na skrzyżowaniu działa sygnalizacja i policjant kieruje ruchem, wiążące dla nas są jego polecenia. Podczas akcji funkcjonariusze będą korzystać z oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, będą także używać laserowych mierników prędkości. Na szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg kontrole prędkości mają być prowadzone w sposób kaskadowy.



Wszystkim pieszym stróże porządku przypominają o obowiązku noszenia odblasków. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany do posiadania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat do 100 złotych.