Dzień dobry Biznes w Przemyślu

We wtorek 24 października Zamek Kazimierzowski gościł wydarzenie szczególne. PKO Bank Polski przy wsparciu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Gospodarczego zorganizował w Przemyślu konferencję dla przedstawicieli podkarpackiego biznesu.

Jak zwykle przy takich wydarzeniach, rzeczy równie ważne, co w czasie prelekcji działy się w trakcie kuluarowych rozmów. Przerwy kawowe stały się pretekstem do nawiązywania nowych kontaktów, pogłębiania istniejących relacji, ale także okazją do wymiany doświadczeń i ocen kondycji podkarpackiej gospodarki.

Organizatorzy zadbali o to, by program imprezy był intensywny i dający realne korzyści. Prelekcje dotyczyły kluczowych elementów zarządzania firmą i zostały przygotowane przez specjalistów praktyków. Na początek wykład na temat marketingu wygłosił Jan Kłukowski. Udowadniał zebranym, że można wypromować swoją firmę nie dysponując ogromnym budżetem. Po nim o networkingu, a więc budowaniu pozytywnych relacji w świecie biznesu opowiadał Maciej Osiej. Następnie odbył się panel dyskusyjny poświęcony idei stowarzyszania się przedsiębiorców. Przy aktywnym uczestnictwie widowni, o blaskach i cieniach tego aspektu funkcjonowania firm rozmawiali Katarzyna Kieler z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, Katarzyna Bieszke reprezentująca Klaster Obróbki Metali oraz Wojciech Radzikowski z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Uderza przede wszystkim optymizm, z jakim lokalni przedsiębiorcy oceniają teraźniejszość i spoglądają w przyszłość. Tomasz Herman, właściciel Herman Limited firmy działającej w branży ubezpieczeń, dostrzega wprawdzie braki specjalistów na rynku pracy, czy niski poziom industrializacji regionu, ale zauważa też, że osoba przekonana do tego co robi, świadoma swoje branży bez problemu poradzi sobie na tutejszym rynku. Na brak specjalistów o odpowiednim poziomie wskazują także Genowefa i Maciej Boguccy, prowadzący, między innymi, firmę działającą w branży usług medycznych. Dla nich rozwiązaniem nie jest sprowadzanie kadry z zagranicy.



O specyfice prowadzenia firmy w samych superlatywach wypowiada się także pani Grażyna Fejdasz właścicielka sieci delikatesów. – Największym atutem prowadzenia biznesu na Podkarpaciu jest możliwość zbudowania szczególnych relacji z klientami, dostawcami, lokalną społecznością – mówi pani Grażyna. – To zaufanie, jakie zyskuje się po zbudowaniu własnej marki jest właściwie nie do osiągnięcia w wielkim mieście – dodaje.





Wszyscy chcą więcej…

Zgromadzeni przedstawiciele podkarpackiego biznesu zgodnie twierdzą, że konferencja zorganizowana przez PKO była dobrze zainwestowanym czasem. – Usłyszałam mnóstwo ciekawych informacji i uważam, że szkolenie było bardzo cenne zwłaszcza, że w regionie nie ma zbyt wiele podobnych okazji do tego, by poszerzyć swoją wiedzę, czy po prostu spotkać się w tak ciekawym gronie – zapewnia pani Małgorzata Johnson Szczurek - co z resztą być może należy wymienić jako minus prowadzenia biznesu na Podkarpaciu. Przedstawiciele PKO zapowiadają, że to dopiero początek i można się spodziewać, że podobne imprezy będą organizowane w przyszłości.