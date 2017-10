W Wietlinie świętowali otwarcie boiska

20 października br. w Wietlinie odbył się Wiejski Turniej Piłki Nożnej, będący prawdziwym świętem sportu młodzieżowego. Zainaugurował on uroczyste otwarcie boiska sportowego, dofinansowanego z pieniędzy województwa podkarpackiego.

W ramach projektu „Utwardzenie wjazdu, miejsca pod kosz do koszykówki oraz zakup wyposażenia na małe boisko do gier w miejscowości Wietlin” wykonanych zostało wiele prac remontowo-budowlanych, m.in.: wjazd na boisko z kostki brukowej czy plac gry do koszykówki. Kompleks „zaopatrzony” został w nowe bramki, siatki do piłkochwytów, słupki i siatki do siatkówki oraz zestaw do koszykówki (...)