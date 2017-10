– Geodeta nas oszukał i pomniejszył powierzchnię naszej działki – mówi mieszkaniec

Zdaniem Pawła Tereszko geodeta dopuścił się oszustwa i poświadczenia nieprawdy podczas rozgraniczenia działek. W efekcie działka jego matki została uszczuplona o 3 ary. – Wszystko zostało wykonane prawidłowo – odpowiada Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu, które wykonywało zadanie.

Paweł Tereszko reprezentuje swoją matkę, mieszkankę Oleszyc. Sprawa dotyczy jej działki leśnej położonej w miejscowości Bihale w gminie Wielkie Oczy. Działka sąsiaduje z terenem należącym do Nadleśnictwa Jarosław. To właśnie ono wystąpiło o przeprowadzenie rozgraniczenia. Pracował nad tym geodeta z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) w Przemyślu. Efekt jest taki, że powierzchnia działki pani Tereszko zmniejszyła się o ok. 3 ary.

P. Tereszko: – Geodeta poświadczył nieprawdę

Jej syn twierdzi, że geodeta wyznaczył granice pomimo miarodajnych, wiarygodnych dokumentów (...)