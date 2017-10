Mała Frida wywąchała duży przemyt

Przemyt ponad 2 tysięcy paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej.

Towar ukryty był w dachu i podłużnicy wjeżdżającego do Polski busa. Dojście do kontrabandy możliwe było za pomocą specjalnego elektrycznego mechanizmu. Za kierownicą pojazdu na ukraińskich numerach rejestracyjnych zasiadał obywatel Rumunii. Bus skierowany został przez funkcjonariuszy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego do szczegółowej kontroli. W wyniku podjętych działań kontrolnych okazało się, że w samochodzie przewożone są papierosy bez polskich znaków akcyzy. Podczas rewizji funkcjonariusze skorzystali zarówno z pomocy urządzenia RTG, którym prześwietlili samochód oraz psa Frida – jack russell teriera wyszkolonego do wykrywania wyrobów tytoniowych. Kierowca, który przyznał się do własności nielegalnego towaru, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i tytułem kary wpłacił 25 tysięcy złotych.