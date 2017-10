Samochód stoczył się na siedzących na ławce mężczyzn

70- i 76-letni starsi panowie z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala.

Reanult, w którym nie było ani kierowcy, ani pasażerów, stoczyło się nagle na chodnik i uderzyło w ławkę, na której siedziało dwóch mężczyzn.



Poszkodowani mieszkańcy powiatu bieszczadzkiego z obrażeniami trafili do szpitala. Jeden z nich pozostał na obserwacji. Na szczęście żaden z nich nie został poważnie ranny.

Okazało się, że to 38-letni kierowca nieprawidłowo zabezpieczył pojazd przed lokalem usługowym, do którego przywiózł towar. Policjanci ukarali go mandatem. Do tego niecodziennego zdarzenia doszło 25 bm., po godz. 14, na ul. Dworcowej w Ustrzykach Dolnych.