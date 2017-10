Tragiczny wypadek. Nie żyje 2 młodych mężczyzn, 3 poważnie rannych

Zginęli 23-letni kierowca audi i 26-letni pasażer. Poważnych obrażeń doznali trzej pasażerowie w wieku od 23 do 26 lat.

Do tragicznego wypadku doszło 27 bm., ok. godz. 22.40 w Bojanowie, w powiecie stalowowolskim, na DW 872.



Audi A4 zmierzające w kierunku Nowej Dęby na łuku zjechało na przeciwny pas ruchu i uderzyło w bok jadącego z naprzeciwka ciężarowego jelcza. Odbiło się i uderzył w drugą wojskową ciężarówkę.

Wszyscy mężczyni podróżujący audi to mieszkańcy powiatu stalowowolskiego. Pomocy lekarskiej wymagał także kierowca jelcza.

Droga przez kilka godzin była zablokowana. Na miejscu pracowali policjanci, prokurator i biegły z zakresu badania wypadków drogowych. Trwa wyjaśianie okoliczności wypadku.