Dwóch nastolatków demolowało samochody przed supermarketem [ZDJĘCIA]

Potłuczone reflektory, wyrwane lusterka i klamki, to tylko część zniszczeń, których dokonali dwaj nastoletni wandale.

– W nocy z 24 na 25 października dyżurny lubaczowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na parkingu przed jednym z supermarketów w Lubaczowie, dwóch młodych mężczyzn demoluje zaparkowane samochody – informuje Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie mł. asp. Monika Tomczyszyn-Pachołek. – Policjanci po krótkim pościgu zatrzymali jednego z nich, a następnie drugiego. Jak się okazało byli to 18-letni mieszkaniec gminy Oleszyce i 18-letni mieszkaniec gminy Lubaczów. Obaj byli nietrzeźwi.









fot. KPP Lubaczów



Uszkodzonych zostało w sumie sześć samochodów. W jednym z nich doszło do włamania. Młodzi mężczyźni ukradli z niego m.in. radioodtwarzacz i uchwyt na telefon. Po zatrzymaniu trafili do aresztu. Usłyszeli zarzuty włamania i uszkodzenia samochodów. Przyznali się do winy.