Szkole we Fredropolu „stuknęło” siedemdziesiąt lat

W środę, 18 października, w Szkole Podstawowej we Fredropolu odbyła się tylko jedna i to bardzo nietypowa lekcja. Tego dnia placówka świętowała swoje siedemdziesiąte urodziny. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym. Później zaproszeni goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele przeszli do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia.

fot. Jacek Szwic

Świeżo pasowani pierwszoklasiści w zabytkowych ławkach.