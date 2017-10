Ferment twórczy w arboretum

Dowodem na to, jak bardzo potrzebne są tego typu przedsięwzięcia, jest wypowiedź jednej z uczestniczek projektu. – Mieliśmy możliwość współpracy ze świetnymi ludźmi. Co więcej, zajęcia pomogły mi podjąć ważną życiową decyzję. Zastanawiałam się, czy wracać do świata artystycznego, czy też nie. Rzuciłam swego czasu szkołę aktorską, pracuję w korporacji. Aktualnie przekonałam się, że brakuje mi tego, co było wcześniej, uświadomiłam sobie, że to kocham – przyznaje Katarzyna Szkutnik z Rzeszowa.