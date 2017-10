Kilkanaście godzin i jesteśmy nad Morzem Czarnym

Po dwóch nowych pociągowych składach na trasie Przemyśl – Kijów przyszła pora na kolejne, z punktu widzenia turystów bardzo atrakcyjne, połączenie kolejowe między Polską a Ukrainą. 11 grudnia br. na tory wyjedzie pierwszyskład relacji Przemyśl – Odessa.

fot. Aleksandra Białoń Od niemal roku do Przemyśla kursują również bezpośrednie pociągi z Kijowa i odwrotnie. Kursy cieszą się sporym zainteresowaniem.

Do tej pory, aby różnymi środkami lokomocji (oczywiście nie wliczając w to samochodów) dostać się nad Morze Czarne, trzeba było poświęcić kilka dni. Wiele przesiadek, kilka godzin oczekiwań. Teraz z Przemyśla do pięknego, ponadmilionowego, nadmorskiego miasta na Ukrainie będzie można się dostać bez przesiadek! Pierwszy kurs zaplanowano na 10 grudnia br. Pociąg wyruszy z Odessy, dokładnie w momencie (...)