Dziś i jutro będą się dzielić wiedzą i doświadczeniem

27 i 28 października w dubieckim zamku trwać będzie II Ogólnopolska Konferencja Ratownicza im. prof. Antoniego Bryka w Dubiecku. Będzie ona stanowić okazję do spotkania pracowników systemu z całej Polski.

Stworzy możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy oraz umiejętności, analizy metod uskutecznienia wspólnych działań. Uczestnicy spróbują także określić najważniejsze problemy w ratownictwie i przedyskutują sposoby ich rozwiązywania. To okazja do wymiany doświadczeń i zdobycia nowych. Do głównych bloków tematycznych należą m.in.: ratownictwo pediatryczne oraz ogólne, a także nowości w ratownictwie. Przewidziane są prelekcję, wykłady i warsztaty. Program i więcej szczegółów na stronie: www.okr.edu.pl.