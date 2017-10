Duże problemy z dużym bagażem na przemyskim dworcu

Codziennie do Przemyśla trzema pociągami z Ukrainy przyjeżdża kilkuset podróżnych. Większość z nich to Ukraińcy, dla których Przemyśl jest stacją przesiadkową. Wtedy pojawia się problem.

fot. Jacek Szwic



Aleksander jest muzykiem. W ubiegły czwartek przyjechał z Kijowa i jedzie do Szczecina, gdzie będzie grał w orkiestrze. Jego pociąg odjeżdża o 18.38, więc ma parę godzin luzu. Postanowił poświęcić je na zwiedzanie miasta, ale okazało się, że jest to niemożliwe. Duża walizka i torba z kostiumami za nic nie chciały się zmieścić do skrytki w samoobsługowej (...)