Sprawa dzwonu z Gorliczyny otarła się o policję. Skończyło się ugodą

W dniu ukazania się tego numeru ŻP, 25 października br., Gorliczynę odwiedzi metropolita przemyski abp Adam Szal. Poświęci dom pogrzebowy przy miejscowym cmentarzu, który wybudowany został tylko i wyłącznie ze składek parafian. Podczas uroczystości rozbrzmiewać będzie dzwon, z którym wiąże się nietypowa historia.

fot. Mariusz Godos Dom pogrzebowy przy gorliczyńskim cmentarzu jest już prawie gotowy. 25 października br. poświęcił go metropolita przemyski abp Adam Szal. Z lewej dzwonnica z nowym dzwonem.

Parafianom parafii pw. błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara w Gorliczynie należą się wielkie słowa uznania. Z własnej kieszeni sfinansowali budowę bardzo potrzebnego domu pogrzebowego, a przy okazji kupno dzwonu. – Panie, no bo jak to bez dzwonu? Przy każdym kościele jest, przy każdej przycmentarnej kaplicy jest, a u nas by nie było? – mówi zagadnięty po drodze jeden z mieszkańców tej podprzeworskiej miejscowości (...)