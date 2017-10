Nie słuchają radia ani nie rozmawiają przez telefon. Auto prowadzą często lepiej od pełnosprawnych kierowców

Czy niesłyszący mogą się ubiegać o prawo jazdy i być aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego? Zdecydowanie! Najlepiej wie o tym Zbigniew Duda, szef Szkoły Nauki Jazdy „Gucio” w Przemyślu, spod którego ręki w ciągu 17 lat wyszło ponad 200 niesłyszących kierowców. – Niejednokrotnie przewyższają oni antycypacją słyszących kierowców – zapewnił.

Na kursie instruktorskim, który pozwolił mu założyć własną szkołę nauki jazdy, pan Zbigniew poznał Adama Sokołanko, który razem z żoną pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Przemyślu. Jego wychowankami są m.in. osoby niesłyszące. – Miałem w planach kształcenie również i takich osób. Znakomicie się stało, że poznałem Adama, bo wiedziałem, że zna język migowy. Zaprosiłem go do współpracy, która trwa do dziś. To było spore wyzwanie – twierdzi pan Zbigniew (...)