– Czy dyrektor zatrudnia w szpitalu swoich wierzycieli? – pyta poseł Rząsa

„Czy wśród zatrudnionych przez Pana w Wojewódzkim Szpitalu św. Ojca Pio znajdują się osoby, które udzieliły Panu pożyczek, wykazanych w Pańskich oświadczeniach majątkowych?” – to jedno z wielu pytań, jakie zadał Piotrowi Ciompie poseł Marek Rząsa (PO). – Nie będę więcej odpowiadać na pytania posła, które nie znajdują podstawy prawnej – odpowiada dyrektor.

– Każdy obywatel naszego miasta, ma prawo wiedzieć na co i jak są wydawane publiczne pieniądze, bo przypomnę, że szpital wojewódzki jest szpitalem publicznym – mówi Marek Rząsa (z lewej). Piotr Ciompa uważa, że zachowanie M. Rząsy to dowód braku pomysłu na zaistnienie w mediach, zwłaszcza wobec pozytywnych zmian w szpitalu, których poseł nie wie, jak zakwestionować.

To już kolejna odsłona między parlamentarzystą a dyrektorem szpitala. Między oboma panami iskrzy od dawna. Poseł zapewnia, że działa w interesie publicznym i z troski o mieszkańców regionu, dyrektor twierdzi, że poseł nęka szpital.

We wrześniu M. Rząsa wysłał do dyrektora pismo, w którym w ramach interwencji poselskiej zadał szereg pytań. Zarzucił mu również wzrost zadłużenia, które w szpitalu wojewódzkim wzrosło z 47 do (...)