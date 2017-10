Eksplozja w lesie. Zginęli dwaj mężczyźni [ZDJĘCIA]

W lesie znaleźli niewybuch z czasów wojny i postanowili samodzielnie go rozbroić. Rozpalili ognisko, w którym prawdopodobnie chcieli go ogrzać. Skończyło się tragedią.

fot. KPP Lesko

Mężczyźni najprawdopodobniej próbowali ogrzać niewybuch w ognisku.

Tragiczny finał miało sobotnie (21 bm.) zdarzenie, do którego doszło w Woli Górzańskiej w powiecie leskim. W wyniku nieudanej próby rozbrojenia niewybuchu zginęli tam dwaj mężczyźni w wieku 42 i 44 lat. Z informacji udostępnionych przez KPP w Lesku wynika, że 44-letni mieszkaniec Woli Górzańskiej i jego 42-letni kolega niewybuch z czasów wojny znaleźli w lesie i przynieśli na teren posesji 44-latka, a następnie w odległości około 30 metrów od domu rozpalili ognisko, w którym prawdopodobnie chcieli go ogrzać. W efekcie doszło do eksplozji.

fot. KPP Lesko

W wyniku nieudanej próby rozbrojenia niewybuchu zginęli dwaj mężczyźni w wieku 42 i 44 lat.

O wybuchu, który miał miejsce w pobliżu jednego z domów, policjantów z Leska powiadomili mieszkańcy. W wyniku eksplozji na miejscu zginął 44-latek, natomiast jego kolega z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. W sprawie prowadzone są dalsze czynności. fot. KPP Lesko