Kradzione części chcieli spieniężyć w skupie złomu

Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia grozi sprawcom kradzieży części samochodowych, którzy próbowali je potem sprzedać w punkcie skupu złomu. Obydwaj trafili do policyjnego aresztu.

Łupem złodziei – trzech mężczyzn w wieku od 52 do 54 lat – padły części samochodowe leżące przed warsztatem. Jego właściciel zorientował się o braku wspomnianych elementów w miniony wtorek, 17 bm. i powiadomił o tym fakcie właścicieli skupów złomu na terenie Przemyśla. Intuicja go nie myliła. W czwartek, 19 października, po g. 18 do dyżurnego przemyskiej komendy zadzwoniono z jednego z punktów skupu z informacją, że dwóch mężczyzn usiłuje sprzedać najprawdopodobniej kradzione części samochodowe. Alarmujący telefon w tej sprawie odebrał również właściciel okradzionego warsztatu. Kiedy podejrzewani o sprzedaż kradzionych części byli jeszcze w skupie, jego właściciel zdołał zatrzymać jednego z nich. Drugiemu udało się zbiec, ale niedługo później został ujęty przez wysłany na miejsce policyjny patrol. Jak informuje rzecznik KMP w Przemyślu, zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów trzem mężczyznom, którzy działali wspólnie przy tej kradzieży.