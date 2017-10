To już 10 lat! Diabetycy świętowali okrągły jubileusz

Owacjami na stojąco nagrodzili występ artystów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk uczestnicy uroczystości 10-lecia przemyskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Tancerze uświetnili koncertem Wieczór Pieśni Neapolitańskich jubileuszowe spotkanie, które odbyło się ostatniego dnia września w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

fot. archiwum organizatora 10-lecie przemyskich diabetyków było okazją do wzruszeń i podsumowań, a także wręczenia odznaczeń związanych z działalnością organizacji.

Jubileusze to okazja do wspomnień i podsumowań. Nie inaczej było podczas 10-lecia przemyskich diabetyków. Wyjątkową uroczystość poprowadziła radna Ewa Sawicka, która jest członkiem terenowego koła stowarzyszenia nr 15 od chwili jego powstania. Tytułem wstępu kilka słów do zebranych wygłosił prezes przemyskiej organizacji Jan Zrajko, wyróżniony podczas uroczystości Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”. O historii koła opowiadała jego wiceprezes Alicja Kapitan. Jubileuszowe spotkanie było (...)